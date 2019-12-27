Змея Подколодная Названы предварительные причины падения самолета Bek Air #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 809

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:16 Цитата: на авиакомпанию наезжать скопом начали,

А на кого? Летает шрот старше 20 лет. Вот статья от 2017 года.

https://zonakz.net/2017/10/26/samyj-dolgij-srok-ekspluatacii-vozdushnyx-sudov-v-kazaxstane-nazvan-v-aviakompanii-bek-air/

Эти фокеры сняты с производства в 97 году, самому молодому получается приблизительно 23 года. И сколько он там налетал за эти 23 года? Эксплуатировали " и в хвост, и в гриву", к гадалке не ходи. Сколько самолетов там у них на балансе, данные на 2017 год - 9 всего. Летало, куда только пускали.

Я, после истории со Скатом и отвалившимися шасси- зареклась нашими авиалиниями не летать.

Ну и человеческий фактор никто не отменял. Надеюсь, что бортовой самописец прольет свет на эту трагедию.

Выжившим- скорейшего выздоровления. Семьям погибших- соболезнования.



[Исправлено: Змея Подколодная, 27.12.2019 - 15:17]