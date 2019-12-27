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§ NG.kz
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал предварительные причины авиакатастрофы в Алматы. Он отметил, что причины установит специальная техническая экспертиза.
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§ abaika95
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Он отметил, что причины установит специальная техническая экспертиза./



Что-то смотрю сейчас в интернете "независимые" издания и "свободные" блогеры на авиакомпанию наезжать скопом начали,все срочно спецами авиаконструктороми стали,думаю раз результатов пока нет,нечего воздух сотрясать домыслами...
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* Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на авиакомпанию наезжать скопом начали,

А на кого? Летает шрот старше 20 лет. Вот статья от 2017 года.
https://zonakz.net/2017/10/26/samyj-dolgij-srok-ekspluatacii-vozdushnyx-sudov-v-kazaxstane-nazvan-v-aviakompanii-bek-air/
Эти фокеры сняты с производства в 97 году, самому молодому получается приблизительно 23 года. И сколько он там налетал за эти 23 года? Эксплуатировали " и в хвост, и в гриву", к гадалке не ходи. Сколько самолетов там у них на балансе, данные на 2017 год - 9 всего. Летало, куда только пускали.
Я, после истории со Скатом и отвалившимися шасси- зареклась нашими авиалиниями не летать.
Ну и человеческий фактор никто не отменял. Надеюсь, что бортовой самописец прольет свет на эту трагедию.
Выжившим- скорейшего выздоровления. Семьям погибших- соболезнования.

[Исправлено: Змея Подколодная, 27.12.2019 - 15:17]
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§ abaika95
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А на кого? Летает шрот старше 20 лет. Вот статья от 2017 года.//



Вот первые эксперты в авиастроении подошли)

Думаю пока экспертиза не прошла,пальцем в небо тыкать бессмысленно старые там или не старые самолёты...
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* Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот первые эксперты в авиастроении подошли)

Послушайте, Абайка, тут экспертом не надо быть. Разбившийся борт был 96 года выпуска. Но и это не главное, пусть озвучат сколько налетал этот самолетик.
А из экспертов на форуме- это Вы, без сомнения. Пальма первенства в Ваших руках.

[Исправлено: Змея Подколодная, 27.12.2019 - 15:56]
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§ pro100tak
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 15:55
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 15:56
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Послушайте, Абайка, тут экспертом не надо быть. Разбившийся борт был 96 года выпуска. Но и это не главное, пусть озвучат сколько налетал этот самолетик.//


Про теорию вероятности слышали?) Новенький самолёт может упасть в первый день своей службы а старый может 50 лет отлетать и хоть бы хны) вот мы с вами не эксперты и судить тут пока не о чем) ждать надо результаты от настоящих экспертов.....а то пока одни пальцы в небо
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