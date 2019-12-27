/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скриншот рассылки в мессенджере WhatsApp прислал читатель. В тексте сообщается, что 10 декабря в 16:00 завершается срок подписки на газеты, причем ее нужно оформить как можно быстрее, так как весь процесс курируют в МВД РК.
Читать новость

§ abaika95
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ага, добровольно,Кашарина, зачем вводить людей в заблуждение, если не подпишешься, начинаются гонения: типа находят косяки//



Ну вот и нашелся аноним) а вы не косячте,работайте на совесть,чтоб к вам придраться нельзя было и тогда можно говорить о гонениях) а так получается за дело получаете...)




Цитата-//Вот тоже стал в последнее время все реже и реже открывать нг. Много негативных новостей//


А я давно об этом говорю,один негатив это плохо,нужно разбавлять и позитивом)
Профайл

* Змея Подколодная
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а вы не косячте,работайте на совесть,чтоб к вам придраться нельзя было

Тогда в отпуск не отпустят, пока бабки не сдашь.
Профайл

§ abaika95
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тогда в отпуск не отпустят, пока бабки не сдашь//


Это вот вы прям точно знаете?) И факты есть?)
Профайл

* Змея Подколодная
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это вот вы прям точно знаете?) И факты есть?)

Вы бы перестали уже горбатого лепить. У себя на работе очковтирательством занимайтесь, Вам по должности положено.
Профайл

§ abaika95
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы бы перестали уже горбатого лепить. У себя на работе очковтирательством занимайтесь, Вам по должности положено.//


Так значит фактов нет и не предвидится) понятно)
Ну и кто тут очковтиратель тогда?)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Rexyn, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 233
Пользователей: 3
Всего: 236

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх