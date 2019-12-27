alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #7221





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6620

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:50 смотрел на днях проспект одного супермаркета.

на глаза попалось- сосиски вареные.

ну обычно этой фирмы и покупаем.

подумал, а зачем мы их варим, если они уже вареные.

колбасу же вареную не варим.

оказалось тут целые слои информации есть по этому поводу.

ну когда жаришь, тут понятно, сразу на сковородку, или на гриль.

а вот по поводу теории варки много чего узнал.

разогрев в микроволновке-это другая тема.