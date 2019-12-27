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≡ Известный казахстанский палеонтолог прокомментировал новость о находке окаменелости в Качарах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Известный казахстанский палеонтолог прокомментировал новость о находке окаменелости в Качарах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце прошлой недели в Качарском карьере АО «ССГПО» нашли окаменелость, на первый взгляд костистой рыбы. Но первый снимок, выложенный в сети, а также появившееся вслед за ним видео, все же оставляли место для сомнений.
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§ abaika95
Re: Известный казахстанский палеонтолог прокомментировал новость...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Без сомнения, это рыба//



Спасибо,кэп))
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