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§ NG.kz
Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уходящий год, как и любой другой, запомнился не только тихими радостями, но и громкими судебными делами. Он прошел под знаком нескончаемых коррупционных процессов с участием чиновников и полицейских. За получение крупной взятки за решетку отправился даже районный судья, что большая редкость для нашего правосудия.
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§ Coopidon
Re: Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.12.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сакемаке, э братан, держись!
Мы с тобой!
УДО, мудо, штраф насобираем, потом отдашь!
Дачку-передачку, скажи все организуем.
Свидетель-потерпевши- скажи, с ним подьедем с братишками-пообщаемся.

:-o
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§ elektron
Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.12.19 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

ДА да где то я это уже слышал :-P
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§ alex_60
Re: Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие интересно пахан наколки сделал.
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