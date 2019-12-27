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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот и наступил последний рабочий день в 2019 году.
с чем всех и поздравляю.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12300
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну вот и наступил последний рабочий день в 2019 году. с чем всех и поздравляю.

С чего бы он последний? Как минимум, ещё 30-е. А официально и 31 рабочий день.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как минимум, ещё 30-е. А официально и 31 рабочий день.


это условно рабочие. все это понимают.
попить чаю,поговорить.
с 8 до 6, или как у кого.
нет, ну супермаркеты круглосуточно будут работать.
таксисты. прочий подобный контингент.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2019 - 09:33]
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 651
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.12.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпоративы идут полным ходом...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Корпоративы идут полным ходом...


только Victor Yang не говори.
работа,работа..
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Страница 482 из 482«1...480481482
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