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§ NG.kz
Все реформы нужно объяснить доступным языком - Назарбаева депутатам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева озвучила перед депутатами задачи, которые стоят перед ними в будущем году. Председатель палаты сообщила, что в начале года сенаторы разъедутся по республике и будут встречаться с жителями.
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§ alex_60
Re: Все реформы нужно объяснить доступным языком - Назарбаева...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото интересное.
глаза разного цвета.
наверное скрыт какой то смысл в этом.
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