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§ NG.kz
Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парламент одобрил поправки в закон о железнодорожном транспорте и направил документ на подпись главе государства. Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов сообщил, что значительное увеличение штрафа предложили депутаты мажилиса.
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* maxsaf
Re: Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4671
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно пример, что такое незаконная и законная продажа и перепродажа жд билетов? И почему только жд, а не автобусы или самолеты? :-)
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§ Victor Yang
Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12300
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И почему только жд, а не автобусы или самолеты?

ЖД для поездок на дальние расстояния у нас наиболее оптимальна - самолёт слишком дорого, автобус - неудобно. В праздники вообще нереально взять.
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§ alex_60
Re: Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///500 месячных расчетных показателей (МРП, 2 651 тенге в 2020 году, то есть до 1 325 500 тенге, или 189 300 долларов)//

1325500=(379)= 3497$
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