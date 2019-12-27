Victor Yang Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в Казахстане #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12300

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:02 Цитата: maxsaf:

И почему только жд, а не автобусы или самолеты?

ЖД для поездок на дальние расстояния у нас наиболее оптимальна - самолёт слишком дорого, автобус - неудобно. В праздники вообще нереально взять.