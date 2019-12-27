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§ NG.kz
Самолет компании Bek Air разбился после вылета из Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От оператора диспетчерской службы аэропорта города Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании "Бек Эйр" сообщением "Алматы - Нур-Султан" пропал с радара после взлета.
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§ Victor Yang
Re: Самолет компании Bek Air разбился после вылета из Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12300
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.19 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования семьям погибших. На Тенгри пишут - 7 человек погибло.
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