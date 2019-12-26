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≡ Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую политологическую нишу для Касым-Жомарта Токаева подыскал Ермухамет Ертысбаев, оценивая выступление президента РК на заседании НСОД. На мой взгляд, с оценкой идеологических предпочтений преемника президента № 1 спешить не нужно.
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§ elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Мне зачем простой вопрос задавать?

Ну а зачем сложный, если на простой нет ответа? ;-)
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§ Kairat stayer
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1603
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну а зачем сложный, если на простой нет ответа?


За водопровод новость не читал и не буду читать, в целом каким боком или какое отношение лично я имею к водопроводу?
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2339
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//За водопровод новость не читал и не буду читать, в целом каким боком или какое отношение лично я имею к водопроводу?/



Да не заморачивайтесь вы) это у них "фонтан" прорвало,когда сказать нечего используют тактику "а у вас вон снег возле цума не убран" хихихихи)
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вот тут не нужно лукавить. С 13-го поста вы сами пошли во снежки, да не у нас. До того ветка по теме развивалась. 8-)
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2339
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//До того ветка по теме развивалась.//



Да совсем по теме про ДВК) ладно тогда мой вопрос про сменяемость лидера одной из западных стран тоже в рамках темы был) а водопровод драконовский сюда никак не привяжеш хоть как верти крути) или нет?)
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* maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4671
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для местных ДВКшников и им симпатизирующим из за границы сообщаю

Истерику прекращайте, я пока просто интересовался, причем не у вас вообще.
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2339
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Истерику прекращайте, я пока просто интересовался, причем не у вас вообще.//



Ну и интересуетесь в личке тогда)

Не истеричный вы наш)
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§ elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.12.19 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да совсем по теме про ДВК)

Да тема Шибаршина просторна и красива. И можно долго дискутировать.
Цитата:
abaika95:
ладно тогда мой вопрос про сменяемость лидера одной из западных стран тоже в рамках темы

его вообще не должно было быть, не та программа.
А к дракону вообще попрошу с уважением относится.
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§ pro100tak
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 04:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые форумчане съехали здесь на pro100 какой-то треп, ни о чем. Хотя автор высказал довольно интересные суждения о возможных раскладах про "можно", "будет" или "нельзя". Не знаю почему, но лично я против, особенно сейчас (когда надо раскинуть мозгами, сконсолидироваться, прийти к какому-то общему знаменателю), идей ДВК. Прямо сейчас никакой парламентаризм не нужен. Это же наоборот, как будто он (француз) льет воду на чужую мельницу. Нет же в стране никаких мало-мальски значимых партий, и при наших законах создать и зарегистрировать их совсем тяжело. И что будет при парламентской республике вдруг и сейчас? И снова и опять? А может "француз" сейчас как-то подспудно (или специально???) способствует выявлению и законопачиванию реальных, грамотных оппозиционеров, несвоевременному переходу на парламентскую форму? Уверен, что 02 идет по правильному пути. Многие думают, что, может, это слишком медленное движение вперед. Здесь главное, определяющее - движение вперед. И эволюция -она же всегда медленная, в отличие от революций. Лишь бы только кажущееся было тождественно желаемому. У 02 репутация выше крыши по сравнению даже с тем же банкиром, ярды которого получились точно не за счет дивидендов. Образно говоря, жмите 2, так же, как просят это автоизвещатели.

[Исправлено: pro100tak, 27.12.2019 - 04:38]

[Исправлено: pro100tak, 27.12.2019 - 07:59]
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* maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4671
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 04:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Уважаемые форумчане съехали здесь на pro100 какой-то треп, ни о чем

А ваш пост типа сразу заслужит пулитцеровскую премию? :lol:
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§ pro100tak
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 05:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А ваш пост типа сразу заслужит пулитцеровскую премию?

Рад видеть, т.е. читать :-) ;-) . Как говорится, ба, знакомые всё лица. Кстати, можно заменить одну буковку и получится знакоВые лица.
А премию хотелось бы, да кто же и за что её мне даст? :-( :-o :-x

[Исправлено: pro100tak, 27.12.2019 - 05:21]
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§ pro100tak
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«строительство новой политической культуры посредством конструктивного диалога».
Автору следовало бы избегнуть здесь собственных интерпретаций. ГЛАВОЙ Государства дословно было сказано: "МЫ СТРОИМ новую политическую культуру". И дальше уже отталкиваться от этого. Ведь разница большая. Pro100 идет какое-то строительство или МЫ строим. Посыл-призыв заложен в такой короткой и емкой фразе. 02 уж точно знает, что нам нужна новая политическая культура, хотя бы даже на уровне без ты. И посыл к обществу заложен в МЫ. В большой политике такие вроде бы нюансы много значат. Особенно в нашей суперновейшей истории.

[Исправлено: pro100tak, 27.12.2019 - 07:52]
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* maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4671
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
ГЛАВОЙ Государства дословно было сказано: "МЫ СТРОИМ новую политическую культуру". И дальше уже отталкиваться от этого. Ведь разница большая

В интервью DW было много всяких "МЫ". Как думаете, почему? :lol:
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