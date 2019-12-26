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§ NG.kz
Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у которых члены семьи занимаются бизнесом?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37630
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У 363 госслужащих Костанайской области супруги – предприниматели. Об этом сообщил руководитель департамента по делам госслужбы Салауат МУКСИМОВ на совещании с участием руководителя аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныша ЖАПАКОВА.
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§ ACROS
Re: Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у...
ACROS


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Сообщений: 61
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.12.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как понять: ДОВЕРЯТЬ или НЕ ДОВЕРЯТЬ ? Нет, конечно !!! Это как : НЕЛЬЗЯ КАЗНИТЬ ПОМИЛОВАТЬ. Или иди в бизнес или занимайся государевым делом. С нашим менталитетом и с нашими родоплеменными связями обязательно возникнет КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. И как правило он будет решаться в сторону родственника.
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§ 3DO
Re: Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у...
3DO


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Сообщений: 2011
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 26.12.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "супруги – предприниматели".
Так там Дарига вещает, что бабы у нас сплошь обижены, унижены и бесправны... даже кредит в банке не дают, а тут оказывается, не так уж и плохо они, в целом, живут. Вон там форумы успешных бизнес-теток проводят, да и, взяв локально в городе, смотрю я на каких недешевых машинах катаются многие девочки/тетечки... хз, где они там ущемлены :lol:
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§ Coopidon
Re: Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у...
Coopidon


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Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.12.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно доказанный научно обоснованный учоными факт.
Чем вороватистей муж-госслужащий, тем успешнее его вторая половинка-бизнеследя и тем более бизнезвоман
:-o
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§ Coopidon
Re: Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у...
Coopidon


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Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.12.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
где они там ущемлены

Тут вы не правы.
Ещё как ущемлены!
И здесь ущемлены, и тут. И вот здесь, тоже.
Получается кругом они ущемленные...
:-o
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§ pro100tak
Re: Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у...
pro100tak


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Сообщений: 416
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.12.19 - 05:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По мнению Муксимова, нужно изменить подходы при выплате из бюджета штрафов по исполнению административных процедур. Из-за того, что контролирующие органы обладают правом выбора, кого признать виновным в допущенных ошибках - госорган или должностное лицо - государственные органы в 2019 году заплатили 40,3 млн тенге по обязательствам, которые возникли по вине должностных лиц. Кроме того, были выписаны административные штрафы за действие или бездействие государственных служащих на общую сумму 22 млн тенге."
Да что же это такое. Кто и как допустил такое в законах (Кодексе)? Получается, налогоплательщики и заплатили (разницы при этом нет, что из одного госкармана переложили в другой) 40 млн.? Впечатлила сумма штрафов аж 22 млн., которую легко могли бы выплатить пара-тройка чиновников мало-мальски значимого ранга.
И, вообще, по существу. Во всем мире как бы сначала чел строит свой бизнес, потом идет в политику или на госслужбу, где его, можно сказать, приветствуют, потому что он смог там, сможет и здесь... У нас же как-то наоборот. Как в анекдоте:
- и вы своим трудом добились таких результатов?
- ну а потом мой дядя (брат) стал замакима.
Анекдоты же из жизни берутся. Может, случаи создания-открытия фирм женами-мужьями-детьми после занятия каких-то должностей мужьями, женами, родителем - уже априори коррупция и запретить такую практику совсем?
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* maxsaf
Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у которых члены семьи занимаются бизнесом?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4671
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Может, случаи создания-открытия фирм женами-мужьями-детьми после занятия каких-то должностей мужьями, женами, родителем - уже априори коррупция и запретить такую практику совсем?

Члены семьи - бизнесмены нужны чиновнику-коррупционеру как воздух, для отмыва кэша. Пусть даже самого захудалого бизнеса, даже совсем без прибыли. Там же можно весь "левый" кэш пробить по кассе, заплатить минимально возможный налог, и после этого купаться в роскоши абсолютно легально, ничего не боясь. 8-) ;-)
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