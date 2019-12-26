pro100tak Re: Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 416

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:09 "По мнению Муксимова, нужно изменить подходы при выплате из бюджета штрафов по исполнению административных процедур. Из-за того, что контролирующие органы обладают правом выбора, кого признать виновным в допущенных ошибках - госорган или должностное лицо - государственные органы в 2019 году заплатили 40,3 млн тенге по обязательствам, которые возникли по вине должностных лиц. Кроме того, были выписаны административные штрафы за действие или бездействие государственных служащих на общую сумму 22 млн тенге."

Да что же это такое. Кто и как допустил такое в законах (Кодексе)? Получается, налогоплательщики и заплатили (разницы при этом нет, что из одного госкармана переложили в другой) 40 млн.? Впечатлила сумма штрафов аж 22 млн., которую легко могли бы выплатить пара-тройка чиновников мало-мальски значимого ранга.

И, вообще, по существу. Во всем мире как бы сначала чел строит свой бизнес, потом идет в политику или на госслужбу, где его, можно сказать, приветствуют, потому что он смог там, сможет и здесь... У нас же как-то наоборот. Как в анекдоте:

- и вы своим трудом добились таких результатов?

- ну а потом мой дядя (брат) стал замакима.

Анекдоты же из жизни берутся. Может, случаи создания-открытия фирм женами-мужьями-детьми после занятия каких-то должностей мужьями, женами, родителем - уже априори коррупция и запретить такую практику совсем?