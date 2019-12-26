olegggon Re: На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1051

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:58 Цитата: 3DO:

там, очередной "шумахер", решивший, что законы физики и зимние условия его не касаются и так проскочет?



Тут видео последствий на Герцена. Всех пустили по встречной.



https://youtu.be/OTZNYyTEuXM