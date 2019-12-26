pro100tak Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…» #38





(Полноправные пользователи) Сообщений: 413

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:28 Уважаемые форумчане съехали здесь на pro100 какой-то треп, ни о чем. Хотя автор высказал довольно интересные суждения о возможных раскладах по "можно", "будет" или "нельзя". Не знаю почему, но лично я против, особенно сейчас (когда надо раскинуть мозгами, сконсолидироваться, прийти к какому-то общему знаменателю), идей ДВК. Прямо сейчас никакой парламентаризм не нужен. Это же наоборот, как будто он (француз) льет воду на чужую мельницу. Нет никаких мало-мальских значимых партий, создать и зарегистрировать их совсем тяжело. И что будет при парламентской республике вдруг и сейчас? И снова и опять? А может "француз" сейчас как-то подспудно (или специально) способствует выявлению и законопачиванию реальных, грамотных оппозиционеров, несвоевременному переходу на парламентскую форму? Уверен, что 02 идет по правильному пути. Многие думают, что, может, это слишком медленное движение вперед. Здесь главное, определяющее - движение вперед. И эволюция как правило всегда медленная, в отличие от революций. Лишь бы только кажущееся было тождественно желаемому. У 02 репутация выше крыши по сравнению даже с тем же банкиром, ярды которого получились точно не за счет дивидендов. Образно говоря, жмите 2, так же, как просят это автоизвещатели.



[Исправлено: pro100tak, 27.12.2019 - 04:38]