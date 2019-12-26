3DO Re: Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2011

Регистрация: 14.11.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24 Цитата: "супруги – предприниматели".

Так там Дарига вещает, что бабы у нас сплошь обижены, унижены и бесправны... даже кредит в банке не дают, а тут оказывается, не так уж и плохо они, в целом, живут. Вон там форумы успешных бизнес-теток проводят, да и, взяв локально в городе, смотрю я на каких недешевых машинах катаются многие девочки/тетечки... хз, где они там ущемлены