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§ NG.kz
В отношении Kcell начали внеплановую проверку из-за жалобы о регистрации 60 номеров на одного человека
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37629
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Регулятор начал внеплановую проверку Kcell после жалобы на некорректную регистрацию номеров. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков.
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§ dandiv
Re: В отношении Kcell начали внеплановую проверку из-за жалобы...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.12.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Операторы мобильной связи признавали, что есть случаи, когда дилеры при продаже SIM-карт регистрируют их на чужих людей. С такого номера могут быть совершены правонарушения, а правоохранительные органы в первую очередь придут к человеку, на чьё имя оформлена SIM-карта.

Цитата:
Если вина оператора будет доказана, Kcell грозит административный штраф до 100 МРП (252 500 тенге), а дилеру – от 5 до 10 МРП (от 12 625 до 25 250 тенге)

А не маловат ли штраф дилеру?
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§ Coopidon
Re: В отношении Kcell начали внеплановую проверку из-за жалобы...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.12.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
) А не маловат ли штраф дилеру?

Да, тут пару ноликов справа можно добавить...
И кисель и пчелайн и тилитили пачками раздавали свои симки по акции купил телефон и получи кучу симок в подарок.
Как будто не видели и не могли пресечь хитрованистых дилеров.
У меня у самого оказалось 5 кисельных активок на мне висит
:-o
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