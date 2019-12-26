Операторы мобильной связи признавали, что есть случаи, когда дилеры при продаже SIM-карт регистрируют их на чужих людей. С такого номера могут быть совершены правонарушения, а правоохранительные органы в первую очередь придут к человеку, на чьё имя оформлена SIM-карта.

Если вина оператора будет доказана, Kcell грозит административный штраф до 100 МРП (252 500 тенге), а дилеру – от 5 до 10 МРП (от 12 625 до 25 250 тенге)