peshexod Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»? #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3417

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:25 Не совсем понимаю назначение центра, а именно механизм. Кто там будет воспринимать мое негодование и каков процесс реагирования? Туда что? Жаловаться приходить?



А чем этот центр отличается от других служб антикоров? В прокуратуру уже не надо ходить )))? Не верю если там посадят молодого человека и он сможет наверх донести всё негодование народа.



Короче не понял ничего. Целую сеть открыли, может Тройки НКВД эффективнее ))))? А вообще хоть всех граждан в борцы запиши толку мало будет до тех пор пока на чердаке порядка не будет. Потому как не бывает так, где то кто то может чуть чуть, а остальным нельзя.



И с принципностью наказания у нас совсем швах! Вроде как арестовали и вроде как осудили, а он заплатил миллиарный штраф и давай опять "зарабатывать".



Грустно блин, пипец просто!



[Исправлено: peshexod, 26.12.2019 - 23:25]