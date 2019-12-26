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§ NG.kz
Действительно нужные деньги - на что потратили 100 000 тенге костанайские теннисисты
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37629
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15-16 декабря прошёл 14-й турнир «Кубок Федерации тенниса Костанайской области». Организатором турнира при поддержке участников было принято решение - передать вступительные взносы в пользу благотворительного проекта «Нужные деньги».
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§ Coopidon
Re: Действительно нужные деньги - на что потратили 100 000 тенге...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.12.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот на отопление Аркалыка миллионы тенге, действительно понятно куда потрачены.
На отопление!
А здесь, куда потратили сто тысяч?
Вопрос...

:-o
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