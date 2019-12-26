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§ NG.kz
Немного волшебства и много радости
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37629
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Развоз подарков по тем адресам, куда могли добраться наши Дед Мороз со Снегурочкой, то есть по Костанаю и пригороду, пришелся на 21 декабря. В этот субботний день довольно ощутимо пуржило, и два автомобиля, на которых передвигалась наша новогодняя команда, не всегда легко преодолевали снежные препятствия.
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§ yudjin
Re: Немного волшебства и много радости
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6296
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие всё-таки все молодцы! И те, кто исполнял детские мечты, и те, кто им помогал... а Деда Мороза со Снегурочкой надо наградить... недельным отпуском.. на курорте! Вынести более сотни посещений домов...да еще и в этой синтетической бороде - это мужественно!...
по себе знаю...
Ко мне в детстве никогда не приходил подобные Дед Мороз со Снегурочкой... зачастую скромные подарки оказывались под настоящей ёлкой утром 1 января.
Поэтому, сейчас я стараюсь, чтобы к моим и некоторым другим детям они приходили... пусть даже очень похожие на папу с мамой... но, как говорится, пусть дети будут лучше своих родителей... пусть верят и в Деда Мороза и чудеса... и тогда они сделают еще больше уже для своих детей... это ли не чудесная традиция творить добро?
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