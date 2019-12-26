yudjin Re: Немного волшебства и много радости #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6296

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:19 Какие всё-таки все молодцы! И те, кто исполнял детские мечты, и те, кто им помогал... а Деда Мороза со Снегурочкой надо наградить... недельным отпуском.. на курорте! Вынести более сотни посещений домов...да еще и в этой синтетической бороде - это мужественно!...

по себе знаю...

Ко мне в детстве никогда не приходил подобные Дед Мороз со Снегурочкой... зачастую скромные подарки оказывались под настоящей ёлкой утром 1 января.

Поэтому, сейчас я стараюсь, чтобы к моим и некоторым другим детям они приходили... пусть даже очень похожие на папу с мамой... но, как говорится, пусть дети будут лучше своих родителей... пусть верят и в Деда Мороза и чудеса... и тогда они сделают еще больше уже для своих детей... это ли не чудесная традиция творить добро?