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§ NG.kz
Врачи скорой помощи будут носить мобильные камеры, как полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37629
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все необходимые приказы и документы для введения этого правила будут готовы в первом квартале 2020-го года. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.
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§ Coopidon
Re: Врачи скорой помощи будут носить мобильные камеры, как...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.12.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы видите много жалоб, претензий, конфликтов возникает и все это нужно рассматривать в правовом русле, и должна быть видеофиксация.

Но...ведь, иногда и очень часто, врачебная помощь производится с полным или частичным обнажением пациента.
И...я, например, против чтобы меня ещё снимали в это время.
Это...порнография :oops: какая-то!
Кто и где куда эта видеосъёмка попадёт.
Рс идиотизм переходит в маразм?
:-o
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