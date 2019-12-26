Цитата: Вы видите много жалоб, претензий, конфликтов возникает и все это нужно рассматривать в правовом русле, и должна быть видеофиксация.

Но...ведь, иногда и очень часто, врачебная помощь производится с полным или частичным обнажением пациента.

И...я, например, против чтобы меня ещё снимали в это время.

Это...порнография какая-то!

Кто и где куда эта видеосъёмка попадёт.

Рс идиотизм переходит в маразм?

