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§ NG.kz
На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не работает светофор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37623
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео опасной ситуации на дороге прислал сегодня, 26 декабря, "НГ" пользователь нашего сайта Юрий. По его словам, светофор на этом перекрестке работает через день.
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§ dandiv
Re: На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.12.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С кольцом было проще, но нет нужен перекресток со светофорами (которые как автор указал частенько не работают)
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