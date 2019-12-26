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§ NG.kz
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37623
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сервисный центр «Антикор орталыгы» открылся сегодня, 26 декабря, в Костанае. Предполагается, что здесь будет оказываться правовая помощь населению в части противодействия коррупции.
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* abaika95
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2337
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Жетыкара//


Что-то вроде она не так называется)

[Исправлено: abaika95, 26.12.2019 - 18:08]
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§ сайлау курманов
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 49 открытых кабинетов мы установили, акимы регионов в этих кабинетах сами сегодня сидят, принимают людей
А вы такой мило беседуете и на краю листа карандашом выводить десять лямов и мило улыбаешься, а ваш собеседник мило соглашается решить вопрос и тоже на краю листа рисует номер карточки
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§ Сабыр
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брат,пачем будет стоить антикор на камри трицатка?))
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