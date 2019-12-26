abaika95 Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…» #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2337

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:04 Цитата-//За водопровод новость не читал и не буду читать, в целом каким боком или какое отношение лично я имею к водопроводу?/







Да не заморачивайтесь вы) это у них "фонтан" прорвало,когда сказать нечего используют тактику "а у вас вон снег возле цума не убран" хихихихи)