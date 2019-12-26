сайлау курманов Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3360

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:19 49 открытых кабинетов мы установили, акимы регионов в этих кабинетах сами сегодня сидят, принимают людей

А вы такой мило беседуете и на краю листа карандашом выводить десять лямов и мило улыбаешься, а ваш собеседник мило соглашается решить вопрос и тоже на краю листа рисует номер карточки