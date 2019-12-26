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≡ Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37623
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую политологическую нишу для Касым-Жомарта Токаева подыскал Ермухамет Ертысбаев, оценивая выступление президента РК на заседании НСОД. На мой взгляд, с оценкой идеологических предпочтений преемника президента № 1 спешить не нужно.
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§ elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Мне зачем простой вопрос задавать?

Ну а зачем сложный, если на простой нет ответа? ;-)
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§ Kairat stayer
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1603
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну а зачем сложный, если на простой нет ответа?


За водопровод новость не читал и не буду читать, в целом каким боком или какое отношение лично я имею к водопроводу?
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* abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2337
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//За водопровод новость не читал и не буду читать, в целом каким боком или какое отношение лично я имею к водопроводу?/



Да не заморачивайтесь вы) это у них "фонтан" прорвало,когда сказать нечего используют тактику "а у вас вон снег возле цума не убран" хихихихи)
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вот тут не нужно лукавить. С 13-го поста вы сами пошли во снежки, да не у нас. До того ветка по теме развивалась. 8-)
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* abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2337
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//До того ветка по теме развивалась.//



Да совсем по теме про ДВК) ладно тогда мой вопрос про сменяемость лидера одной из западных стран тоже в рамках темы был) а водопровод драконовский сюда никак не привяжеш хоть как верти крути) или нет?)
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