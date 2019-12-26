Добринцофф Re: Предпринимателей освободили от проверок на 3 года, но они... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6882

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:05 Цитата:

- ваш клиент легко и быстро оплачивает приобретенный товар;



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37176 Налоговики также рассказали о плюсах в приобретении онлайн ККМ:- ваш клиент легко и быстро оплачивает приобретенный товар;Источник:

А без онлайн ККМ он долго и мучительно оплачивает?



Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37176 - вы освобождаетесь от налогов и налоговой проверки на целых 3 года.Источник:

Вот это действительно помощь,особенно для начинающих,помню как я 15 лет назад оплачивал свой первый налог 45000тнг,огромнейшая сумма по тем временам,платить было нечем,кое как вытащив с оборота эти деньги,заплатил.