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§ NG.kz
Предпринимателей освободили от проверок на 3 года, но они обязаны сдавать кассы и выдавать чеки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37623
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Микро- и малый бизнес с 2020 года освободили от уплаты основного налога по поручению главы государства, но это не освобождает предпринимателей от сдачи кассы и выдачи чеков. Об этом сообщили в Комитете госдоходов.
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§ Добринцофф
Re: Предпринимателей освободили от проверок на 3 года, но они...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6882
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Налоговики также рассказали о плюсах в приобретении онлайн ККМ:
- ваш клиент легко и быстро оплачивает приобретенный товар;

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37176

А без онлайн ККМ он долго и мучительно оплачивает?
:lol:
Цитата:
- вы освобождаетесь от налогов и налоговой проверки на целых 3 года.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37176

Вот это действительно помощь,особенно для начинающих,помню как я 15 лет назад оплачивал свой первый налог 45000тнг,огромнейшая сумма по тем временам,платить было нечем,кое как вытащив с оборота эти деньги,заплатил.
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§ сайлау курманов
Re: Предпринимателей освободили от проверок на 3 года, но они...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я таскал товар из Челябинска, помню на нашей таможне, даже трудно назвать этот вагончик, был толстый казах который дотошно проверял накладные и сверял с товаром, пока моя подруга не стала истерить и падать в обморок, на третий раз номер не прошел, пришлось платить
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