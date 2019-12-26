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§ NG.kz
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37617
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители нового микрорайона Северный села Заречное Костанайского района сообщают о том, что снег на дорогах мешает проезду автомобилей и вывозу мусора.
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§ 3DO
Re: На особенности очистки дорог от снега жалуются жители...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2003
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 26.12.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думал там опять Светлана с жалобами из Заболотовки. В этот раз - не она. Ну подождите, вот вопрос собак решат, а потом уже и к снегу перейдут, если сам раньше не растает :)
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§ лимон
Re: На особенности очистки дорог от снега жалуются жители...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эмм, а ПКСК нету у этих домов? в Астане вон милионный штаф выписал акимат (правда на всех)
Иван, напишите точный адрес, вечером приеду счищу лопатой ту бровку снега, создающую неудобства людям с автомобилями на низкой посадке. или подарю лопату, даже покажу как она работает.
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§ yudjin
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6292
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекламная пауза.
Новинка от коммунальщиков Костаная!
Лавка уличная. Модель "Зима"

И не надует, и ноги в тепле! ;-)
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* drakon
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18175
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
даже покажу как она работает.

А что, утром встал на час - раньше.
Почистил парочку заездов во дворы.
Вместо - физзарядки... :lol: :lol: :oops:
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