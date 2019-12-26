3DO Re: На особенности очистки дорог от снега жалуются жители... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2003

Регистрация: 14.11.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:44 Думал там опять Светлана с жалобами из Заболотовки. В этот раз - не она. Ну подождите, вот вопрос собак решат, а потом уже и к снегу перейдут, если сам раньше не растает :)