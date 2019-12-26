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≡ Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37617
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую политологическую нишу для Касым-Жомарта Токаева подыскал Ермухамет Ертысбаев, оценивая выступление президента РК на заседании НСОД. На мой взгляд, с оценкой идеологических предпочтений преемника президента № 1 спешить не нужно.
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4665
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет новой демократической партии ничего не слыхать?
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде была инфа хотят двк восстановить, не смотря что их признали экстремистской
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§ maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4665
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
их признали экстремистской

Они теракты совершали или призывали к ним?
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беглый банкир, бывшим аким из Павлодара и ещё многие были выходцами из той самой двк, может поэтому
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§ maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4665
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Дык а в чем, собственно, экстремизм тогда?
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что они хотят прогнать семью и самим прийти к власти, по двк я могу вам прочитать серию лекции, я из самых истоков слежу за этим движением, не скрываю симпатию к ним, даже во время заключения Жакиянову собирали деньги.
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§ maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4665
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
самим прийти к власти

Так это вроде нормальное желание любой опозиционной партии. Новые демократы наверное тоже этого хотят. Их тоже признают экстремистами что-ли?
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§ сайлау курманов
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3358
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спрашивайте наших карманных депутатов, это они представители народа с их молчаливого согласия и бездействия протаскивали законы над которыми смеются во всем мире, один закон про главного и его семью и их неприкасаемость, такого даже в Америке нет, это какой-то нонсенс
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* abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2334
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для местных ДВКшников и им симпатизирующим из за границы сообщаю что по закону РК о экстремизме понятие экстремизм представляет собой

экстремизм - организация и (или) совершение: физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий от имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими; физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий, преследующих следующие экстремистские цели: насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм)


Чем ДВК и занимается) при чем финансируется фиг пойми кем и преследуют фиг пойми какие цели) кроме захвата власти банкирчиком и повальных люстраций ничего существенного) к оппозиции никакого отношения не имеет)

Если в Максовской Канаде к примеру обьявится партия в которой главный призыв будет свержение власти второго Трюдо и призыв к уличным провокациям) чем ответит Трюдо?)
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§ elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да много ещё чего интересного можно отвекепидировать! ;-)
Цитата:
abaika95:
насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм)

И где конкретно в ДВК такие цели? :-x Цитата:
abaika95:
И подобные события разве имели быть место?
Цитата: //организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни//
Да и как такое возможно в милитарном государстве то?
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* abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2334
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да много ещё чего интересного можно отвекепидировать/


Из закона взял) не из википедии)


Цитата-//где конкретно в ДВК такие цели?//

Увидели только то что хотели увидеть) по остальным позициям вопросов значит нет?)
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§ elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Увидели только то что хотели увидеть)

Ну каждый видит, то что хочет. От разных факторов зависит ;-) Цитата:
abaika95:
по остальным позициям вопросов значит нет?)

В таком ключе нет. Я не вижу экстремистских наклонностей.
Проблема далеко дальше кроется, смею предположить.
Хотя с произошедшей передачи власти, может и изменения какие будут.
Кое что уже наблюдается.
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* abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2334
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//таком ключе нет. Я не вижу экстремистских наклонностей.//

Наклонностей)) ну вам из Германии плохо видно как и банкирчику из Франции)


Цитата-//Хотя с произошедшей передачи власти, может и изменения какие будут.Кое что уже наблюдается.//

Ждем аналогичных новостей из ФРГ,бабушке на покой не пора уже?) 15 лет у власти такто)
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