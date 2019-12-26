abaika95:

насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм)

abaika95:

И подобные события разве имели быть место?

Цитата: //организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни//

Да и как такое возможно в милитарном государстве то?