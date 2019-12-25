таноми52 Re: Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1425

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:39 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/articl







Видимо, не первый случай. И сходило с рук! Иначе, откуда такая наглость и подготовленность.

Мало дали! А родственникам не жалеть их надо, а голову от стыда пеплом посыпать! Он не мог прийти в 6-ой вагон без предварительного сговора. Умбеталиев купил презерватив на одной из станций, еще не познакомившись с потерпевшей, а только увидев ее.Источник:Видимо, не первый случай. И сходило с рук! Иначе, откуда такая наглость и подготовленность.Мало дали! А родственникам не жалеть их надо, а голову от стыда пеплом посыпать!