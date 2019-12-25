elektron Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного? #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4156

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:00 Цитата: таноми52:

есть поддерживающие вашу борьбу!

Это больше борьба Давида с Голиафом. Общество тоже ещё не выросло, за качание прав, пока лично не коснётся.

В любом случае удачи! И пока такие люди есть, не всё потеряно.

ПС: У меня если рейс на самолёт более чем на четыре часа задержат, благодаря таким структурам компенсацию от 30% получу. Но некоторым просто смешно, пусть смеются дальше, пока у самих проблем подобных не возникнет. Или смеются от того, что такие как Сталкер им не удобен (воровать трудней становится).



[Исправлено: elektron, 25.12.2019 - 18:02]