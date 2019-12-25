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§ NG.kz
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37613
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, сделанное в районе 5-го магазина, по ул. Семина в Затобольске, прислала "НГ" пользователь нашего сайта Светлана.
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§ 3DO
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 25.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошлой неделе, кажется, на одном из республиканских т/к был сюжет про эти самые "службы отстрела". Глядя на их методы работы их самих бы не мешало расстрелять. А вот насчет цивилизованных служб Отлова я не слышал у нас.
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§ Добринцофф
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6881
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.12.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Затоболовке много таких стай бегает,я то на машине мне пофиг конечно ,а если на ребёнка не дай бог нападут.
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§ Vit
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8705
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только начнут стрелять. Сразу появятся у каждой собаки хозяин и двор.
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§ лимон
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1187
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никогда не видели собачью свадьбу? и одна рыжая самка собрала всех кобелей с округи, автор ролика видимо по этому не прокомментировала пикантный момент.
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§ Адам
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 26.12.19 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
одна рыжая самка собрала всех кобелей с округи, автор ролика видимо по этому не прокомментировала пикантный момент.

наверное оне феменистка! :lol: ))
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