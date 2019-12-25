3DO Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2002

Регистрация: 14.11.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:15 На прошлой неделе, кажется, на одном из республиканских т/к был сюжет про эти самые "службы отстрела". Глядя на их методы работы их самих бы не мешало расстрелять. А вот насчет цивилизованных служб Отлова я не слышал у нас.