Цитата: НГ:что в период от 400 млн до 200 млн лет назад (то есть, на протяжении 200 млн лет) здесь было дно океана Тетис



Блииин! Оказывается и у нас было своё море





[Исправлено: Тот самый, 25.12.2019 - 10:40]