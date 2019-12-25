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≡ Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37613
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной приговор в отношении двух проводников поезда «Тулпар-Тальго», 29-летнего Колканата КУРМАНИЯЗОВА и 22-летнего Жетеса УМБЕТАЛИЕВА, вынесли в суде №2 Костаная сегодня, 25 декабря.
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§ сайлау курманов
Re: Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3353
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть теперь без всяких опеляшек тянут этот крест, иначе ещё больше получат
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§ таноми52
Re: Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали...
таноми52


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Сообщений: 1425
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.12.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он не мог прийти в 6-ой вагон без предварительного сговора. Умбеталиев купил презерватив на одной из станций, еще не познакомившись с потерпевшей, а только увидев ее.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/articl



Видимо, не первый случай. И сходило с рук! Иначе, откуда такая наглость и подготовленность.
Мало дали! А родственникам не жалеть их надо, а голову от стыда пеплом посыпать!
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§ Кушмурунец23
Re: Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали...
Кушмурунец23


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Сообщений: 347
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 25.12.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как на счет судейских первого суда? Их никто не будет судить? Или там прокурор был такой? 2,5 и 5 лет ? Если бы народ не стал роптать, то все бы "успешно" сошло с рук! И ведь все легко доказывалось, 6 и 19 вагоны... что было судейским не ясно? Продажные... ни какой чести, совести, женской солидарности...
Латиница, переименования Гагарина... дно!
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§ Кушмурунец23
Re: Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали...
Кушмурунец23


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Сообщений: 347
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 25.12.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"товарищи" крышевателей наркоты и родственники насильников, вот какое общество создал Отец за годы "восстановления" после "разрухи" в нашем независимом государстве. 28 лет - это много или мало для подобных "достижений"?
Насильники и наркота, когда то хоть кто то в судах выступал защитниками подобных гнусов?
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