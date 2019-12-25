abaika95 Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2331

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:44 Циатат-//лично я и сталкер не можем это терпеть и будем бороться, а остальные как хотите//





Ну ладно Сталкер он хоть юрист грамотный) ну вы то куда Сайлау?) не в обиду будь сказано но у вас судя потому что Сталкер понарасказывал грешков не меньше чем у запровитого коррупционера) как говорят либеральные кликушы,начни с себя и мир изменится) вот вам совет)



Борцуны блин)