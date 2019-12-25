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≡ Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37613
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" Николай Гиньятов просил привлечь к административной ответственности Елену Скаредину по ч.1 ст. 456-1 КоАП РК (незаконное ограничение права на доступ к информации).
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§ abaika95
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат-//лично я и сталкер не можем это терпеть и будем бороться, а остальные как хотите//


Ну ладно Сталкер он хоть юрист грамотный) ну вы то куда Сайлау?) не в обиду будь сказано но у вас судя потому что Сталкер понарасказывал грешков не меньше чем у запровитого коррупционера) как говорят либеральные кликушы,начни с себя и мир изменится) вот вам совет)

Борцуны блин)
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§ сайлау курманов
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3353
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы за люди, любите собирать сплетни, у вашего сталкера видеогрехов наводнивших ватцап не меньше чем у меня,я же говорил,нынче хозяева заведения отвечают по всем нарушениям сотрудников и арендаторов. То что там написали не мое, я вообще в этом не участвовал
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§ таноми52
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1425
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.12.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
лично я и сталкер не можем это терпеть и будем бороться, а остальные как хотите



Респект вам! Вы не одиноки, есть поддерживающие вашу борьбу!
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