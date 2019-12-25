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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 481 из 481«1...479480481
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат-//нас уже не пишут "веселого рождества". Не положено. Заменили на "счастливых выходных//



С чем связано?) с повальной толирастией?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А 9 мая и 8марта это тоже чисто атеистические праздники?

А в них есть религиозная составляющая? ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
С чем связано?) с повальной толирастией?

С мультикультурализмом
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§ 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 25.12.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитат: "С мультикультурализмом"
Думаю, что-то слово знакомое, где-то слышал не так давно. Оказывается в ГТА 5 в одной из миссий звучало в ролике :)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат-//в них есть религиозная составляющая? ))/



А что в них есть отрицание веры в верховную сущность а именно бога?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//мультикультурализмом//


Говядину и свинину еще разрешают продавать?)

[Исправлено: abaika95, 25.12.2019 - 15:46]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.12.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что в них есть отрицание веры в верховную сущность а именно бога?)

А что в них есть доказательная составляющая сего? ;-) :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что в них есть отрицание веры в верховную сущность а именно бога?)

В любой религии изначально заложено отрицание других религий. И все праздники там перечислены, остальное - грех. ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Говядину и свинину еще разрешают продавать?)

Да тут такое разрешают продавать - ого-го ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что в них есть доказательная составляющая сего?/



Нет) а что есть доказательная состовляющая отрицающая его?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//любой религии изначально заложено отрицание других религий. И все праздники там перечислены, остальное - грех. ))//



Ушли от ответа про 9 мая и 8 марта это чисто атеистические праздники в которых креоуголньным вопросом стоит "бога нет" всех с победой над фашизмом!)??


А так Ислам не отрицает другие религии,они есть) но они немного неправильные)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да тут такое разрешают продавать - ого-го ))//



Странно) ну ниче скоро ваши индусы и муслимы обидяться) и запретят продажу)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну это вы их приплели. Речь то шла про новый год. Вы новый год отмечаете? А что случилось 2020 лет назад 1 января. А ничего не случилось ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Странно) ну ниче скоро ваши индусы и муслимы обидяться) и запретят продажу)

Они друг другу не дадут тут ничего запрещать ))
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.12.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да тут такое разрешают продавать - ого-го ))
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