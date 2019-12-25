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≡ Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37611
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд. А пройдет она в эту субботу, 28 декабря.
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* drakon
Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18169
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый раз одни и теже рекомендуемые цены.
Послали бы Ольгу Л. с Георгием Г., пусть бы
закупились, на новый год. А потом рассказали,
во сколько это им - обошдось... :lol: :oops:
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* alex_60
Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
масло сливочное смотрю подорожало.
было 1500,стало 1600.
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* alex_60
Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гуси интересно будут.
в списке нет.
я правда уже купил . сравнить.
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* abaika95
Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2321
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Послали бы Ольгу Л. с Георгием Г., пусть бызакупились, на новый год. А потом рассказали,во сколько это им - обошдось.//



Здравая идея,поддерживаю) только надо чтобы журналисты по отдельности закупались у разных продавцов а потом можно сравнить цена-качество)
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* drakon
Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18169
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я правда уже купил . сравнить.

Просрочится - до 6 января... :lol:
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* alex_60
Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
до 6 января..


а чего уму делать до 6?
его день- 31 вечером.
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