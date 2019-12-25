abaika95 Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2321

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:02 Цитата-//Послали бы Ольгу Л. с Георгием Г., пусть бызакупились, на новый год. А потом рассказали,во сколько это им - обошдось.//







Здравая идея,поддерживаю) только надо чтобы журналисты по отдельности закупались у разных продавцов а потом можно сравнить цена-качество)