/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37611
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению спикера сената, в политику должно быть вовлечено больше женщин. "Именно в политику, где принимаются решения, чтобы женщины влияли на принятие решений", - отметила Дарига Назарбаева.

Читать новость

* alex_60
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гендерное равенство.
кто в курсе казахского менталитета,традиций предков.
эти вещи совместимые?
Профайл

* abaika95
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2321
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//им даже в банках не дают кредиты.//


Это что вообще?) в банках вроде всем подряд дают,только приди)



Цитата-//кто в курсе казахского менталитета,традиций предков.эти вещи совместимые?//


Вообще у Казахов в отличии от других восточный наций очень сильно развито почитание женщины и уважения к взрослым апашкам) сказался кочевой образ жизни и всетаки вековая удаленность от мусульманских догматичных городских центров средней азии)
Профайл

* maxsaf
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4648
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному кажется, что вас к чему-то готовят? :lol:
Профайл

§ CrazyBeaver
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 25.12.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Само государство старит женщин,после скольки лет женщина считается старородящей? После 28? Поднятием пенсионного возраста омолодить хотят?
Профайл

§ Тот самый
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дарига:
Встречалась с Альянсом женских сил.


Цитата:
Дарига:Оказывается, у нас в обществе мужчины считают, что 45-летние женщины - это уже пожилые люди


И? Первым указом будет требование считать женщин молодыми до 100 лет? :lol: :lol: :lol:

Женщин у нас больше, чем мужчин. Неужели хочет получить это большинство на выборах (с такими-то поднятыми вопросами)? И одновременно одобрение на Западе.

P.s. А в политику нужно привлекать больше адекватных людей, любого пола.
Профайл

* alex_60
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6609
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может не надо равенства.
равенство ради равенства к добру не приведет.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3351
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ни день, какие-то мысли и заключения от этой персоны, неужели амбиции выше здравого смысла, мне кажется она не тянет быть ферзей
Профайл Посетить вебсайт

§ Vit
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8703
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, у нас в обществе мужчины считают, что 45-летние женщины - это уже пожилые люди

Ну незнаю. Иной раз встречаешь женщин и старше, худых и пухленьких, которые могут так себя показать, что слюнки бегут))) фору дадут любой молодой. ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 5
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх