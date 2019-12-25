Цитата: Дарига:

Встречалась с Альянсом женских сил.



Цитата: Дарига:Оказывается, у нас в обществе мужчины считают, что 45-летние женщины - это уже пожилые люди



И? Первым указом будет требование считать женщин молодыми до 100 лет?



Женщин у нас больше, чем мужчин. Неужели хочет получить это большинство на выборах (с такими-то поднятыми вопросами)? И одновременно одобрение на Западе.



P.s. А в политику нужно привлекать больше адекватных людей, любого пола.