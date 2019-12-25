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§ NG.kz
Эксперт высказалась о "смертельно опасном" инсулине для казахстанских диабетиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37611
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2020 года в Казахстане вместо оригинального препарата "Лантус" начнут закупать его более дешевый аналог "Басалог". Эндокринолог Лаура Даньярова высказала мнение о закупе "смертельно опасного" инсулина для больных сахарным диабетом.
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§ пешеход
Re: Эксперт высказалась о "смертельно опасном"...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 25.12.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда же на экономится это государство или ее отдельные служащие. Все никак не нахапаются, уже диабетиках и на инсулине начали экономить. Завтра на гипертониках...может сразу цианид населению РК пропишут.
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