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§ NG.kz
Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере ССГПО?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37608
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уникальная находка обнаружена при отработке южного борта Качарского карьера АО «ССГПО». Сотрудники подрядной организации «Капитал Авто» ковшом экскаватора подняли кусок глины, в котором находился скелет древнейшей рыбы.

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[Исправлено: Volkov, 25.12.2019 - 10:11]

§ alex_60
Re: Скелет древнейшей рыбы обнаружили в Качарском карьере ССГПО
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Рыба относится к палеозойскому периоду, то есть ей больше 200 млн лет.//

как то сразу определили и период,и возраст, и что это вообще рыба.
геолог определил?

//Планируется сообщить о находке Комитету геологи и недропользования РК. После изучения палеонтологами//

специалисты ее еще не изучали, и в соответствующие органы только планируют еще сообщить.
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* Ольга Колоколова
Скелет древнейшей рыбы обнаружили в Качарском карьере ССГПО
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2380
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 25.12.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как то сразу определили и период,и возраст, и что это вообще рыба. геолог определил
. Ну там есть и другие версии. Ниже прочтите. А точнее уже скажут, конечно, после исследования самой окаменелости
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