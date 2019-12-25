alex_60 Re: Скелет древнейшей рыбы обнаружили в Качарском карьере ССГПО #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6597

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:55 //Рыба относится к палеозойскому периоду, то есть ей больше 200 млн лет.//



как то сразу определили и период,и возраст, и что это вообще рыба.

геолог определил?



//Планируется сообщить о находке Комитету геологи и недропользования РК. После изучения палеонтологами//



специалисты ее еще не изучали, и в соответствующие органы только планируют еще сообщить.