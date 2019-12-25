сайлау курманов Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3349

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:46 Для наших судей здравый смысл и правосудие понятия растяжимые, вроде как средство защиты, могут так натянуть и раздуть, а могут и оставить в обёртке. В моем случае не смотря на очевидные факты фальсификации участковым дела , а именно указанный в протоколе бутылочный дербес снят с производства три года назад, а на самом деле продавал эрзман нулевку, так вообще не приняли во внимание ни здесь ни в области. Теперь вот в Астану поеду, если там откажут придется объявить голодовку, что впрочем полезное занятие