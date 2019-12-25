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§ NG.kz
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37608
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" Николай Гиньятов просил привлечь к административной ответственности Елену Скаредину по ч.1 ст. 456-1 КоАП РК (незаконное ограничение права на доступ к информации).
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§ сайлау курманов
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3349
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для наших судей здравый смысл и правосудие понятия растяжимые, вроде как средство защиты, могут так натянуть и раздуть, а могут и оставить в обёртке. В моем случае не смотря на очевидные факты фальсификации участковым дела , а именно указанный в протоколе бутылочный дербес снят с производства три года назад, а на самом деле продавал эрзман нулевку, так вообще не приняли во внимание ни здесь ни в области. Теперь вот в Астану поеду, если там откажут придется объявить голодовку, что впрочем полезное занятие
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