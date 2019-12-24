alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #7177





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6597

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:16 вот почитал про центр какой то. газета другая местная писала.

//А иски в суд от Центра, похоже, лишь имитация бурной деятельности, чтобы показать членам, что не зря они сдают туда по 4500 тенге, да и спонсорская помощь поступает на счет. Просто пока что от жалоб и исков не видно эффективности…

По семи из рассмотренных материалов судом в требованиях было отказано,.. 11 материалов было возвращено только потому, что руководитель Центра защиты потребителей не доверял судьям и каждый раз отзывал, чтобы дело попало другому судье.

не принял участие во время публичных слушаний, которые проходили в здании акимата

Не явился на второе судебное заседание, предоставив суду заявление о том, что не может присутствовать в связи с командировкой. Но ни копии билетов, ни каких-либо других подтверждающих документов не приложил.

Все это, мягко говоря, напоминает игры в детском саду…///



ну там много еще чего в статье написано.

не знаю,верить не верить.

журналисты вообще правдивую информацию дают.

так вроде .



[Исправлено: alex_60, 24.12.2019 - 15:22]