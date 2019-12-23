Цитата: директор пляжа:

как говорится "должны но не обязаны",

Вот именно ОБЯЗАНЫ выполнять свою работу, за которую получают деньги. И по мимо всего владельцы авто платят не малые налоги, что бы ездить по нормальным дорогам. А судя по вашим ответам, ""защитничек"", вы того же поля ягода.Хай снегом завалит дороги. Возле акимата всегда чисто ..., на себя у них и средства и силы и время находится. А народ как нибудь перебьётся. Главное отмазка естьЦитата: директор пляжа:

коммунальщики по всему городу не выгребают сейчас.