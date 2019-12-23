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§ NG.kz
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37608
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vit
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8702
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь город такой, Весь. Автор я часто в столице бывают. Незнаю вас это успокоет или нет, но там Таже беда. Они месяц вывозили ноябрьский снег очень усердно. А тут бац за эти дни опять намело. Весь Казахстан не справляется с снегом. Хотя это неправильное выражение. Так обычно говорят когда видят как усердно работают дорожные службы. Но встретить уборщик это большая редкость. Они видимо все снегоуборщики трудятся круглые сутки не покладая рук только в липовых отчетах
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§ drakon
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.12.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Весь город такой,

В Парке Победы, наверное,
чисто. Весь снег - убран... :lol: ;-)
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§ Добринцофф
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6880
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.12.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы звонят плачутся, проблема у них Рождество,а снега нет и +15 на улице.
Фотки им скидываю наших сугробов.
А я бы с удовольствием хоть раз НГ справил без снега и при +15,задолбали эти сугробы.
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§ директор пляжа
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за нытики. вы в европе живете? никогда он своевременно не убирался. почему в этом году должно быть чудо? разве не понимает автор что за 2 дня 2 месячная норма выпала или это сложно. на втором фото знак уступи дорогу выезд с какого то предприятия. конкретно автору он жизненно-важно необходим, без него кони не ходят или что? Слюни развели.
Дождь пойдет летом писать будут что вода не уходит?
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§ alex_60
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А я бы с удовольствием хоть раз НГ справил без снега и при +15,задолбали эти сугробы.


кто мешает, на самолет и теплые края.
встреча Нового года под пальмой.
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§ alex_60
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а Снег это просто прекрасно.
предчувствие Нового года.
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§ Revizorro
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
Revizorro


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Сообщений: 9
Регистрация: 30.09.19
Отправлено: 24.12.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
никогда он своевременно не убирался.

Ключевая фраза.... А ведь должен своевременно убираться и вывозиться сразу, а не оставаться в виде ледяных барханов на обочинах. По дорогам невозможно в городе ездить. Или ЖКХ выгодны травматизм пешеходов и аварийность на дорогах?? Если бы автомобилисты, попавшие в аварию из за ненадлежащего состояния дорог, завалили исками на ЖКХ суды. Возможно коммунальщики выполняли своевременно работы по очистке дорог от снега. А то у нас в любой ситуации виноваты водители- не справляются с у правлением)))))
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§ директор пляжа
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Revizorro:
А ведь должен

ага и средняя зп по 500 тыщ. и много чего тут должны, но как говорится "должны но не обязаны", а коммунальщики по всему городу не выгребают сейчас.
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§ Revizorro
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
Revizorro


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 30.09.19
Отправлено: 24.12.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
как говорится "должны но не обязаны",

Вот именно ОБЯЗАНЫ выполнять свою работу, за которую получают деньги. И по мимо всего владельцы авто платят не малые налоги, что бы ездить по нормальным дорогам. А судя по вашим ответам, ""защитничек"", вы того же поля ягода.Хай снегом завалит дороги. Возле акимата всегда чисто ..., на себя у них и средства и силы и время находится. А народ как нибудь перебьётся. Главное отмазка естьЦитата:
директор пляжа:
коммунальщики по всему городу не выгребают сейчас.
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§ директор пляжа
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ныть куда идут налоги нужно в соответствующие инстанции.
но никак не в комментариях кто кому и чего должен.

никто никого не защищает, просто вы вроде взрослый а в сказки верите.
вы еще скажите почему аким на двухсотке ездит а вы на ладе)
также плачу налоги, также езжу и также к дому не могу подъехать :lol:
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§ abaika95
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2309
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ныть куда идут налоги нужно в соответствующие инстанции.но никак не в комментариях кто кому и чего должен.//


В комментах быстрее и удобнее..) если я напишу коммент и мой вопрос не решат, то я......подожду ещё)
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§ директор пляжа
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В комментах быстрее и удобнее..) если я напишу коммент и мой вопрос не решат, то я......подожду ещё)

:lol:
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§ elektron
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4154
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Немцы звонят плачутся, проблема у них Рождество,а снега нет и +15 на улице.

Не я только вчера вернулся и уже +6 и пасмурно, так хочется солнца и моря ;-)
В сугробы пока не тянет. :oops:
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§ Серый волк
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10975
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.12.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как будут разъезжаться две встречные машины - не известно.
Главное хвост! :-)
То есть чтоб карман акима разъезжался!
(а то как при неурожае собрать мешок-бакшишь нурсултанским засланцам?)

Немного нуно потерпеть!
Включить трупик телевизора на меееестное елевидение и будет красота!
В отчёте акима улицы будут чистые, гладкие, как куртка фабрики Большевичка! :lol:
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