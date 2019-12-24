Цитата: сайлау курманов:

методом ресайклирования. Что ни день, новые слова,



Уже мноооого лет как далеко не новое во всём мире.

Если интересно, можете в Google вбить "ресайклер"

На вас свалится несколько сотен тысяч ссылок и под сотню тысяч картинок.



Что действительно новое, и удивительное, это применение технологии

по-акимататски.

То есть украсть асфальт как деревья на улицах!



Ободрать у людей асфальт, вывезти его, а улицу бросить ободранную.

Вот это действительно НОУ-ХАУ!

При этом можно ещё и хорошо ободрать бюджет государства!

Улица по вонючим бумажкам реконструируется, а по факту всё украдено!

С одной драной козы две шкуры!



Наверное единственное в мире применение!



Никто наверное даже не предполагал такого использования технологий ресайклирования.