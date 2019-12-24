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§ NG.kz
Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года наградили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37606
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торжественная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров Костанайской области по итогам 2019 года прошла вечером понедельника, 23 декабря. Аким области наградил памятными сувенирами 13 лучших спортсменов и их тренеров, а также 30 ветеранов.
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§ Тот самый
Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года наградили в Костанае
Тот самый


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Сообщений: 289
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Архимед:Пока этот показатель по Костанайской области равен 32,4%, или 282 500 человек


Для конькобежцев нормальный БОЛЬШОЙ стадион постройте. Летом им тренироваться негде. И хоккейной команды в городе нет - полгода зима, самый подходящий вид спорта для нас.

Катков нужно больше, в том же Екатеринбурге 163 катка. А у нас на новой набережной в прошлом году залили небольшой пятачок 1 раз и всё, дальше его никто даже от снега не чистил.

[Исправлено: Тот самый, 24.12.2019 - 11:41]
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§ директор пляжа
Re: Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
БОЛЬШОЙ стадион постройте

таблички с новыми именами да памятники коням нужнее
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§ kbkz1980
Re: Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4573
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.12.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если не ошибаюсь,первый раз в таком формате.
Достойно!Ветеранов спорта не забыли.
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