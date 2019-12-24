Тот самый Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года наградили в Костанае #1





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Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:31 Цитата: Архимед:Пока этот показатель по Костанайской области равен 32,4%, или 282 500 человек



Для конькобежцев нормальный БОЛЬШОЙ стадион постройте. Летом им тренироваться негде. И хоккейной команды в городе нет - полгода зима, самый подходящий вид спорта для нас.



Катков нужно больше, в том же Екатеринбурге 163 катка. А у нас на новой набережной в прошлом году залили небольшой пятачок 1 раз и всё, дальше его никто даже от снега не чистил.



[Исправлено: Тот самый, 24.12.2019 - 11:41]