Kairat stayer Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1593

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:34 Б.Султанов: "Например, мы в Казахстане собираем телевизоры Sаmsung или LG со смарт-функцией. Мы устанавливаем своё программное обеспечение, но с этим ПО мы не можем продать его в Россию. Надо установить их ПО, а это противоречит соглашениям ЕЭК и ЕАЭС о свободной торговле.



Правильно, мы собираем телевизоры, комплектующие и программное обеспечение наверное Республики Корея (Южная Корея), возможно часть приложений сами разрабатываем.



В РФ на автономный чебурнет планируют перейти, импортозамещение реализуется, да и немаловажный фактор кибер безопасность.



ФБР предупреждает владельцев телевизоров со смарт функцией, что ваш производитель телевизоров и разработчики приложений могут вас слушать и смотреть, этот телевизор также может стать воротами для хакеров, чтобы войти в ваш дом. Плохой кибер-актер может не иметь доступа к заблокированному компьютеру напрямую, но вполне возможно, что ваш незащищенный телевизор может дать ему или ей легкий путь в черный ход через маршрутизатор и.т.д.



Подробнее здесь: https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/portland/news/press-releases/tech-tuesdaysmart-tvs/?=portland-field-office