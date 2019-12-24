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§ NG.kz
В Казахстане начали ликвидировать уличные туалеты в школах
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37606
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До 2021 года акиматы городов и областей должны полностью ликвидировать надворные школьные туалеты и обустроить их в учебных заведениях. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов прокомментировал ход работ по устранению уличных туалетов в школах.
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§ maxsaf
Re: В Казахстане начали ликвидировать уличные туалеты в школах
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4638
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Должности покинули преподаватель, который отпустил девочку с урока, дежурный учитель, вахтер и завуч.

А в чем виноваты все эти люди?
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