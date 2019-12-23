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≡  Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37606
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российский закон станет барьером для казахстанских экспортёров мобильных устройств, компьютеров, смарт-телевизоров, считают в Министерстве торговли.
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§ abaika95
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мы выразили своё несогласие, все, кроме Армении, (Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. – Авт.)//



Армения улыбается и машет)
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§ юля елиссева
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1478
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.12.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Армения улыбается и машет)

у одной у меня вызывает ухмылку, когда я вижу на наших дорогах авто с армянской регистрацией на которых присутствует нецензурное казахское слово - АМ? И матюк ведь этот, означающий нецензурное название женского полового органа, не только в казахском языке присутствует, а во многих тюркских.
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§ abaika95
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//у одной у меня вызывает ухмылку//



Наверно только у вас) да может еще у подростков вступивших в возраст пубертатного периода) ну написано на номере АМ мало ли на них всякого пишут, АМ и АМ)


Сейчас кто-то хихикает в голос)
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§ Сталкер
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.12.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не понятно, причём здесь законодательство о защите прав потребителей и софт определённого производства. Наоборот, в правах потребителей должен быть выбор, в т.ч. и по стране происхождения, закон то о защите прав потребителей, а не об их ограничении.
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§ abaika95
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наоборот, в правах потребителей должен быть выбор, в т.ч. и по стране происхождения, закон то о защите прав потребителей, а не об их ограничении//




Сталкеру пора в международные правовые споры переходить,местечковые тяжбы уже не его уровень)
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§ Kairat stayer
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1593
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Б.Султанов: "Например, мы в Казахстане собираем телевизоры Sаmsung или LG со смарт-функцией. Мы устанавливаем своё программное обеспечение, но с этим ПО мы не можем продать его в Россию. Надо установить их ПО, а это противоречит соглашениям ЕЭК и ЕАЭС о свободной торговле.

Правильно, мы собираем телевизоры, комплектующие и программное обеспечение наверное Республики Корея (Южная Корея), возможно часть приложений сами разрабатываем.

В РФ на автономный чебурнет планируют перейти, импортозамещение реализуется, да и немаловажный фактор кибер безопасность.

ФБР предупреждает владельцев телевизоров со смарт функцией, что ваш производитель телевизоров и разработчики приложений могут вас слушать и смотреть, этот телевизор также может стать воротами для хакеров, чтобы войти в ваш дом. Плохой кибер-актер может не иметь доступа к заблокированному компьютеру напрямую, но вполне возможно, что ваш незащищенный телевизор может дать ему или ей легкий путь в черный ход через маршрутизатор и.т.д.

Подробнее здесь: https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/portland/news/press-releases/tech-tuesdaysmart-tvs/?=portland-field-office
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§ Kairat stayer
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1593
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмечают, что киберпреступники освоили кражу финансовых средств со счетов пользователей интернет-магазина Amazon, подключаясь к учётной записи жертвы через «умный» телевизор.

Подробнее здесь: https://www.popmech.ru/technologies/news-520804-hakery-nauchilis-krast-dengi-cherez-televizor/
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§ Тот самый
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Б.Султанов:
Мы против, потому что


Вы против, потому что вы их не производите, а перепродаёте и возможности ставить какой-то софт и изменять прошивку у вас нет. А если начнёте ставить какие-то условия реальному производителю, то он решит, что проще вообще не иметь с вами дел.
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§ Я
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 24.12.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
могут вас слушать и смотреть, этот телевизор также может стать воротами для хакеров,

Если уж сумели на выборы повлиять , то какой телевизор нас защитит ?
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§ Kairat stayer
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1593
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Если уж сумели на выборы повлиять , то какой телевизор нас защитит ?


Функции обеспечения конфиденциальности нужно правильно выставить. На счёт влияния на выборы, в основном мало и среднеразвитые страны этим занимаются, в последующем вычисляются более развитыми странами. Если вы имеете ввиду США, в настоящее время они ужесточили борьбу с хакерами. По теме главное чтобы конкурентоспособные компьютеры, телевизоры и.т.д. были.

Есть ежегодный рейтинг суперкомпьютеров мира Top 500, при этом хорошие компьютеры по стоимости достигают до 1,2 млрд. долларов. В текущем году на первом месте Китай-228 штук, на втором США-117, третьем Япония-29. В РК пока вообще нет, китайцы один предоставят. В РФ их менее 5, по моему 3. Китай с ВВП от мирового более 15%, США более 24%, высокоразвитые страны, у нас менее 0,3% и РФ менее 2%.
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