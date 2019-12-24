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≡ Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37606
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем недавно глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ утверждал, что в Костанайской области задолженности по выплате заработной плате нет. 21 декабря в официальной группе ОО "Центр защиты прав потребителей г.Рудного" был размещён вопрос Анны МАКСИМОВОЙ следующего содержания - "У меня вопрос.
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§ unrepeatable
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 24.12.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну во-первых в частных компания бывают байки, и это не значит что солгали в акимате. От куда по факту можно знать за кого - то лично?Недобросовестных работодателей куча и не надо сваливать все на акимат. Взрослые все уже, если нет выплаты идешь в суд! Если не устраивает работа, увольняешься. Может тоже в народные новости написать? Пусть решат мои личные проблемы, а я пока посижу тихонечко. А то смотри-ка...
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§ Мурзилка
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Мурзилка


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Сообщений: 110
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 24.12.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:

Да зачем в народные писать, пишите сразу Сталкеру, он всё решит, даже ни с кем не разговаривая...
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§ Мурзилка
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 24.12.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Так вы и в зале суда-то не всегда появляетесь... Зачем из себя строить неизвестно кого, прям пуп Земли!
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§ Дантист
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Дантист


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Сообщений: 614
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.12.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Зачем из себя строить неизвестно кого, прям пуп Земли!

Да радуйтесь, что хоть кто-то пытается исправить ситуацию. А на кухне у себя все мы смелые. Целиком и полностью поддерживаю ЦЗПП и его шефа. Удачи!
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§ Мурзилка
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 24.12.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:

Обычно кто так громко кричит и бьёт себя кулаком в грудь: да я, да у меня принцип и т. д., по сути из себя ничего не представляет. Радоваться нужно за тех, кто молча чего-то добивается!
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§ unrepeatable
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 24.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправить? или переложить всю ответственность и проблему на акимат, без основательно!
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§ hipeople
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
hipeople


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 14.08.19
Отправлено: 24.12.19 - 18:55
Комментарий проходит проверку.
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§ hipeople
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
hipeople


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 14.08.19
Отправлено: 24.12.19 - 18:58
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4637
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
https://ok.ru/sor1113/topic/150808602598751 вот Сталкер же указывал в своей статье

Ну в упор не вижу тут про экскаватор
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§ maxsaf
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4637
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Ну во-первых в частных компания бывают байки, и это не значит что солгали в акимате

Ну пусть в акимате тогда так и говорят: "Задолженности по зарплатам вроде бы нет, кажется. Хотя может и есть, частники нам врут иногда" :lol:
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§ maxsaf
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4637
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Пусть решат мои личные проблемы, а я пока посижу тихонечко

Сталкеру пишите, он решит ;-)
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§ maxsaf
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4637
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Радоваться нужно за тех, кто молча чего-то добивается!

Приведите пример, я порадуюсь

Цитата:
Мурзилка:
Так вы и в зале суда-то не всегда появляетесь...

А зачем?

[Исправлено: maxsaf, 24.12.2019 - 19:54]
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