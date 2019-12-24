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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 208 из 209«1...206207208209»
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро проснется Дракон и начнет праздновать Вайнахтен.
Будет кушать тушеную свинину и печёного карпа, квашеную капусту,
овощное рагу и пшеничную кашу, заправленную маслом, медом и маком,
запивая глювайном..

[Исправлено: alex_60, 24.12.2019 - 09:30]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон и начнет праздновать

Алекс, празднование начнётся - вечером... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выглянул в окною Машины - ходют.

Поеду - тоже... :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Поеду - тоже...


счастливого пути.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное поехал фоткать еду
для вечернего сочельника.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еду для вечернего сочельника

Интересно, кто - знает?

Что можно приготовить из этого
жира. Думаю только повар Лилли... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не знает. А вот если в эту Стружку,

добавить немного этого жира, что то -
получится очень вкусное...
:lol: :oops:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.12.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:Поздравляю, Дракон!
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
:Поздравляю, Дракон

И я Вас всех - Поздравляю!!!... :lol:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон а вы что католик?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон а вы что католик?

Нет, я Лютеранин... :lol: :oops:
Мартина Лютера - знаешь?
Он основал нашу Веру.
Протестантскую...
500 лет назад...
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.12.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эл, ВЫ тоже лютеранин?
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4154
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нет, я Лютеранин

Прошу прощения, не хочу никого обидеть. Но мне главное праздничное настроение.
Счастливые улыбки прохожих. И все в своих заботах. А кто там в кого или чего
верит. вот честно не интересно! ;-) :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4154
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.12.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эл, ВЫ тоже лютеранин?

если исходить от религии, то я больше Люцифер наверное. 8-) ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6594
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мартина Лютера - знаешь? Он основал нашу Веру.

Ты же коммунист.
Твою веру основал Ленин.
С Марксом.
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Страница 208 из 209«1...206207208209»
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